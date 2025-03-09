نادي الشارقة للصحافة يطلق مجلسه الرمضاني غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق غداً النسخة الرابعة عشرة من المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة، الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة بالشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وتمتد حتى 17 مارس الجاري، وتناقش 8 موضوعات رئيسية وجانبية متنوعة.

وتُعقد أولى الجلسات تحت عنوان «فن التعامل والعلاقات السوية»، وتستضيف الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، لمناقشة مهارات التعامل الناجح، وبناء العلاقات السوية بين البشر وإدارتها بصورة سليمة، بما يوجد ترابطاً اجتماعياً وإنسانياً يسهم في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمعات.



بينما تناقش الجلسات الرئيسية الثقافة والتراث في الأدب العربي، وتأثير المبادئ والقيم على التعاملات الإنسانية، ودور الأسرة في بناء الأجيال وتنشئتهم، وفق الأسس الإسلامية والمنهج النبوي. وتتناول الجلسات الفرعية سبل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح موضوعات الكتب، وأساليب الوصول للجمهور، وكيفية نمو الأعمال التجارية ومقومات الاستمرارية، وتناقش طرق وأساليب الزراعة العضوية واستخدام المواد والأسمدة الطبيعية في الإنتاج الزراعي.

وأوضح طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المجلس الرمضاني بات منصة نقاشية لطرح أهم وأبرز الموضوعات التي تواكب الاهتمام المجتمعي بصورة سنوية، عبر أجندة تجمع بين الموضوعات الحيوية والشخصيات البارزة من ذوي الخبرة والمعرفة، لافتاً إلى أن أجندة العام الجاري تتميز بتنوع لافت في المحاور المطروحة التي تناقشها الجلسات الرئيسية والفرعية، لإتاحة الفرصة للجمهور للاختيار من بينها وتلبية التطلعات المختلفة. وينظم المجلس الرمضاني مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات التي تصاحب جلسات النسخة الرابعة عشرة، يحظى الحضور من خلالها بفرصة الفوز بجوائز قيمة.