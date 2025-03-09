الامارات | "طرق دبي" تطلق الجيل الجديد من خدماتها وفقاً لرؤية 360

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق الجيل الجديد من سياسة خدمات 360، الرامية لتطوير تجربة المتعاملين، عبر تقديم خدمات رقمية متكاملة، سلسة واستباقية دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الحلول الرقمية، لتحويل خدماتها لتكون ذاتية تمكن المتعاملين من الوصول اليها بسهولة عبر القنوات الرقمية المشتركة مثل تطبيق "دبي الآن."

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، التزام الهيئة بتطوير منظومة خدمات حديثة وذكية تلبي تطلعات المتعاملين بكفاءة ومرونة عالية، وترجمة رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وكذلك المتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على توظيف التقنيات الذكية، لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث تمكنت من تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية تقدم عبر مختلف القنوات الرقمية، وروعي في تصميمها أن تكون مبتكرة وسهلة الاستخدام.

وأضاف الطاير: أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من "سياسة خدمات 360،"جرى خلالها تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتحويله لخدمات رقمية، واستباقية، ومتكاملة، وتشكل هذه المرحلة 40% من مجمل خدمات الهيئة، مشيراً إلى أن التطوير ساهم في تعزيز كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وارتفاع مؤشر سعادتهم إلى 98.9%، وتحسين مستوى سهولة الوصول للخدمات بنسبة 96%، وتحقيق صفر انتظار في 82 خدمة، وإلغاء الحاجة للحضور الشخصي لـ 63 خدمة، إلى جانب تقليل خطوات الحصول على الخدمات بنسبة 36%، ورفع نسبة توافر الخدمات من خلال توفير خيارات رقمية جديدة بنسبة 61%، وارتفاع نسبة التبني الرقمي إلى 96% في الربع الأخير من عام 2024.

وأوضح، أن الهيئة عملت في عام 2024، مع 32شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق التكامل في الخدمات، الأمر الذي ساهم في تطوير وتحسين 71 خدمة، ليصبح تقديمها دون أي متطلبات سابقة، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ العام الجاري، تنفيذ المرحلة الثالثة من السياسة ووفقاً للخطة، سيتم في هذه المرحلة تطوير جميع خدمات الهيئة، وسيسهم ذلك في تحسين تجربة المتعاملين، وتحقيق مستهدفات مؤشرات إسعاد المتعاملين.