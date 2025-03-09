الامارات | خالد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بالدورة الأولى من جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

حضر الاحتفال الذي أقيم أمس، في مجلس محمد بن زايد في أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الدكتور عمر حبتور الدرعي، والعلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر رمضان المبارك.

كما حضر الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الشيخ عبدالله بن بيه، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للتعليم المبكر رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سارة عوض عيسى مسلم، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، ورئيس دائرة السياحة والثقافة، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة الصحة في أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأ الاحتفال بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلتها القارئة غنية علي العزيزي، ثم تابع الحضور فيلماً مصوراً عن الجائزة استعرض جهود دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في خدمة القرآن الكريم والعناية بحفظته، من خلال العديد من المبادرات، من بينها إنشاء المراكز القرآنية المحلية والدولية التي أطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتناول الفيلم المصور أيضاً فروع الجائزة وأهدافها، وجهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة المسؤولة عن تنظيم هذه الجائزة.

ثم ألقى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، الدكتور عمر حبتور الدرعي، كلمة تقدّم فيها بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الرعاية الكريمة للجائزة، التي أكد أنها إضافة قيمة لمبادرات سموه لتعزيز نشر القرآن الكريم وإكرام حفظته داخل الوطن وخارجه، مشيداً بدعم سموه للهيئة في كل شؤونها، وتمكينها من تحقيق أهدافها بمهنية وابتكار وتميز.

وقال إن هذا المشروع النوعي الذي يأتي بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة، حافز لترسيخ القيم والمعاني السمحة التي مصدرها القرآن الكريم وتشريعنا الإسلامي، ودعوة لتنشئة أبنائنا وبناتنا على حفظه وتلاوته والتحلي بأخلاقه، متوجهاً بالدعاء أن يحفظ الله سموه والقيادة الرشيدة ويوفقهم لكل خير.

كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على تكريم الفائزين وحضور فعاليات هذه الجائزة، مهنئاً الفائزين وأسرهم، وداعياً إياهم إلى المحافظة على العمل الجليل واتباع القدوة الحسنة في حياتهم ومجتمعهم، وثمن جهود الشركاء والجهات الداعمة للهيئة في هذه المسابقة.

وشهدت الجائزة تكريم نخبة من الفائزين بالمركز الأول في المسابقات والجوائز القرآنية المنظمة على مستوى العالم عام 2024، من 10 دول.

وفاز في فرع الأوائل الدوليين لهذه الدورة: الشيخة علياء بنت سعيد بن راشد آل مكتوم، وراشد علي خلفان بن خلف النقبي من دولة الإمارات، وليث بن إسحاق الكندي من سلطنة عمان، ومحمد عدنان العمري، ومحمد سمير مجاهد من مملكة البحرين، ومحمود علي عطية حبيب من جمهورية مصر العربية، وإلياس مهياوي من المملكة المغربية، وآكاه ولد بيتات من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومحمد سامي متولي من فلسطين، وفاطمة لون أبوبكر من جمهورية نيجيريا.

وفاز بالمركز الأول المحلي: صهيب علي محمد داود عبدالله، وعمر محمد علي الكابوري النقبي، وعمر معمر علي أحمد بانبيلة، وعائشة علي محمد العجلة آل علي من دولة الإمارات، وعبدالودود شريف حسين من بنغلاديش، ومنصور محمد منصور العتراوي، وعائشة السباعي محمد محمد البسيوني من جمهورية مصر العربية، وأنسام أحمد سويدان من الجمهورية العربية السورية، وزينب أكبار من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شهدت الجائزة تكريم مديرة إدارة مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد الدينية سابقاً في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، منى عبدالقادر سالم الغساني، تقديراً لجهودها في خدمة القرآن على مدى 20 عاماً، وتكريم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كجهة داعمة لجائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم.

وفي ختام الاحتفال تم التقاط صورة جماعية لتظل في أرشيف الجائزة للأجيال المتلاحقة.