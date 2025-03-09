الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتساءل ذوو طلبة: لماذا لا تطبق المدارس الخاصة في أبوظبي التعليم عن بُعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان؟

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس الخاصة في الإمارة تطبق مبادرة جمعة التعلم المجتمعي، وهي مبادرة تعيد رسم ملامح آلية التواصل بين الطلبة والمحيط الخارجي بعيداً عن إطار الصفوف الدراسية، حيث تخصص المدارس أيام الجمعة طيلة شهر رمضان للتعلم المجتمعي، في خطوة تعتمد على منهجية عملية في التعليم، تجمع بين المعارف الأكاديمية والتأثير في أرض الواقع، وعوضاً عن أخذ الدروس التقليدية، ويحظى الطلبة بفرصة التفاعل مع مجتمعاتهم، والإسهام في دعم القضايا الهادفة.