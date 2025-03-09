الامارات | جامعة الإمارات تناقش دور الجامعات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مجلسها الرمضاني الأول، تحت عنوان «دور الجامعات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة»، بحضور مدير الجامعة بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، وعدد من أعضاء الإدارة العليا ومديري الإدارات والأكاديميين والباحثين، في إطار التزام الجامعة دعم رؤية الدولة وأجندتها الوطنية 2030-2050.

وشهد المجلس مناقشات معمّقة حول دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير الأبحاث والابتكارات التي تعزز الاستدامة، إلى جانب أهمية دمج معايير التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، كما سلّط الضوء على الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص لدعم المشروعات البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير حلول مستدامة للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والمائي، كما تم استعراض تجارب رائدة في تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.