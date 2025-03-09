الامارات | حمدان بن محمد: فخورون ببنت الإمارات ودورها الكبير في رفعة الوطن

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: فخورون ببنت الإمارات ودورها الكبير في رفعة الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإنجازات المرأة ودورها الكبير في مختلف المجالات.
وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «في يوم المرأة العالمي، نحتفي بإنجازات المرأة ودورها الملهم في المجتمعات والدول في الماضي والحاضر والمستقبل».
وأضاف سموه: «فخورون ببنت الإمارات، وبدورها الكبير في مختلف مجالات العطاء من أجل رفعة الوطن.. كل عام وأنتنّ بخير».
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