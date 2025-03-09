الامارات | رجل الأعمال قصي الغصين يسهم بمليون درهم في «وقف الأب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رجل الأعمال قصي محمد أحمد الغصين، إسهامه بمبلغ مليون درهم لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويأتي هذا الإسهام ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتم تدشينها تزامناً مع شهر رمضان المبارك، لتجسد نهجاً متفرداً في العمل الإنساني يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة لترسيخ الاستدامة في العطاء، من خلال الوقف الذي يهدف إلى ضمان تدفق الدعم في مجالات حيوية تلامس احتياجات الفئات الأقل حظاً، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وقال الغصين، إن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعد مبادرة استثنائية بما ترسخه من حراك مجتمعي شامل، يعمل على تكاتف الجميع من أفراد ومؤسسات ورواد العمل الإنساني، للقيام بمسؤولياتهم المجتمعية في دعم العمل الإنساني والخيري، لافتاً إلى أن الحملات الرمضانية التي يطلقها سموه كل عام تترك تأثيراً مهماً في تعزيز العمل الإنساني المستدام في مجتمع الإمارات، كما تنعكس إيجابياً على المجتمعات المختلفة حول العالم.

وأعرب عن سعادته بالإسهام في هذه الحملة الهادفة إلى دعم حصول الفقراء والمحتاجين وغير القادرين على خدمات الرعاية الصحية، وهو هدف نبيل ينطلق من إدراك أهمية هذا المجال في الارتقاء بجودة حياة الإنسان وتمكينه، إذ يعتبر الإنسان المحرك الحقيقي لجهود التنمية والتقدم في المجتمعات، وهو هدف يفتح باباً مهماً للعطاء.