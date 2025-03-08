الامارات | خطة محكمة تدير حركة الحافلات المدرسية خلال الامتحانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة عن إعداد خطة محكمة ومدروسة لعمل وتسير الحافلات المدرسية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن تسهيل عملية النقل للطلاب وفق جدول زمني دقيق يلبي احتياجاتهم بعد انتهاء الاختبارات اليومية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم التي تحرص على توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلاب خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الاكاديمي 2024-2025.

ثلاث فترات

ووفقًا للجدول المعلن في بعض المدارس والتي اطلعت عليها "الإمارات اليوم" فقد تم تقسيم عملية نقل الطلاب على ثلاث فترات مختلفة يوميًا، بما يتماشى مع مواعيد انتهاء الاختبارات لمختلف المراحل الدراسية.

وحرصًا على ضمان انسيابية حركة الحافلات المدرسية خلال فترة الاختبارات النهائية، ينطلق في الفترة الصباحية، الطلبة الذكور إلى مدارسهم في تمام الساعة 6:50 صباحًا، بينما تبدأ الطالبات يومهن الدراسي عند الساعة 7:50 صباحًا، وفق جدول زمني يضمن وصول الجميع بسلاسة.

مواعيد مختلفة

أما بعد انتهاء الاختبارات، فقد تم تحديد مواعيد مختلفة لانطلاق الحافلات. بالنسبة للطلاب من الصف الخامس إلى الحادي عشر، تغادر الحافلات المدرسية في الساعة 11:30 صباحًا للبنين و12:30 ظهرًا للبنات. فيما تم تخصيص موعد مختلف لطلبة الصف الثاني عشر، حيث تغادر الحافلات بعد انتهاء الامتحانات عند الساعة 2:30 بعد الظهر، لضمان توفير بيئة مناسبة لهم خلال هذه المرحلة المهمة.

إجراءات تنظيمية

وخصصت المدارس توقيتًا استثنائيًا ليوم الجمعة، حيث ستنتهي الاختبارات لجميع المراحل في تمام الساعة 11:00 صباحًا، حيث تم التنسيق بين إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي لضمان توفير حافلات كافية تقل الطلاب في الأوقات المحددة، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والأمان أثناء التنقل.

وشددت إدارات المدارس على أهمية تواصل الطلاب مع مشرفي الحافلات المدرسية لمعرفة تفاصيل أوقات الحافلات الخاصة بكل طالب لضمان انسيابية وسهولة التنقل دون أي تأخير.