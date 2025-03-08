الامارات | تعديل مؤقت في خدمات المقاصف المدرسية خلال الامتحانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدارس حكومية عن إجراء تعديل مؤقت في خدمات المقاصف المدرسية خلال أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، التي تنطلق يوم 10 مارس وتستمر إلى 19 من الشهر ذاته.

وأفادت المدارس بأنه سيتوقف بيع المأكولات الساخنة خلال أيام الامتحانات، على أن يقتصر البيع على المياه والعصائر والفشار فقط للطلبة غير الصائمين خلال الامتحانات.

أكدت الإدارات أن هذا القرار يأتي حرصًا على توفير بيئة مريحة ومناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات، لاسيما طلاب الحلقة الأولى، حيث تحتاج هذه المرحلة إلى تركيز عالٍ، كما أن تناول وجبات خفيفة وسريعة يسهم في تقليل التشتت وضمان راحة الطلبة خلال اليوم الدراسي.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى تزويد أبنائهم بوجبات منزلية مناسبة لضمان حصولهم على التغذية الكافية، خاصة للطلاب الذين يحتاجون إلى وجبة متكاملة خلال اليوم.

يأتي هذا التعديل كجزء من الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها المدارس خلال فترة الامتحانات، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتقليل أي عوامل قد تؤثر على تركيز الطلاب خلال الاختبارات.