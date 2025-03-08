منصور بن زايد: في يوم المرأة العالمي نعبر عن تقديرنا لدور المرأة في نهضة مجتمعها وتنميته

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن في يوم المرأة العالمي نعبر عن تقديرنا لدور المرأة في نهضة مجتمعها وتنميته.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في يوم المرأة العالمي نعبر عن تقديرنا لدور المرأة في نهضة مجتمعها وتنميته، ونوجه تحية إلى كل امرأة في الإمارات والعالم، تسهم بجهدها وعطائها في بناء مستقبل أفضل لوطنها. الإمارات نموذج في تمكين المرأة و توفير كل الإمكانيات لتحقيق طموحاتها وخدمة بلدها في كل المجالات».