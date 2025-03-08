الامارات | محمد بن راشد: المرأة سر الحياة .. وقصتها .. وروحها..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة سر الحياة وقصتها وروحها وهي مربية الأجيال وصانعة الأبطال، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في يوم المرأة العالمي، نحتفي بعطاء المرأة .. وقوتها .. وتضحياتها .. ومساهماتها في بناء المجتمعات والدول ..".

وتابع سموه: "المرأة سر الحياة .. وقصتها .. وروحها.. وهي مربية الأجيال وصانعة الأبطال.."