الامارات | محمد بن زايد يؤكد على دور المرأة المحوري في تنمية المجتمعات

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد على دور المرأة المحوري في تنمية المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، على دور المرأة المحوري في تنمية المجتمعات وازدهارها وتعزيز قوتها واستقرارها، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة".
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اليوم الدولي للمرأة" مناسبة نحتفي فيها بعطاء المرأة في دولة الإمارات والعالم، ونعبر عن تقديرنا لدورها المحوري وإسهامها الفاعل في تنمية المجتمعات وازدهارها وتعزيز قوتها واستقرارها.
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