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الامارات | حادث غريب يبدأ بصدم وينتهي بدهس

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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  • الامارات | حادث غريب يبدأ بصدم وينتهي بدهس 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي بالغرامة عاطلين آسيويين اتهما بحادث مركب بدأ بصدم دراجة نارية من قبل المتهم الأول، وانتهى بدهس المتهم الثاني الذي لم يلتزم بالعبور من أماكن المشاة. وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة أن المتهم الأول لم يلتزم بالحيطة والحذر أثناء القيادة، ولم يترك مسافة بينه وبين المركبات الأمامية، فتسبب في صدم درّاجة نارية، ودفع سائقها إلى الدوران بشكل خطأ خارج الطريق، ودخوله إلى طريق مكون من مسربين، ومن ثم صدم المتهم الثاني الذي لم يلتزم بالعبور السليم. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بغرامة 1000 درهم لكل منهما، وإيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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