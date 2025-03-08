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الامارات | «الوطني للأرصاد» يتوقع سقوط أمطار خفيفة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ويصبح غائماً ليلاً وصباح الأحد، غرباً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها تراوح بين 10 و25 وقد تصل إلى 35 كم/ساعة، فيما يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً.

أما في بحر عُمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 18:55، والمد الثاني في الساعة 04:56، والجزر الأول في الساعة 11:12، والجزر الثاني في الساعة 00:05.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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