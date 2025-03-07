حاكم أم القيوين يتقبل تهاني ولي عهد رأس الخيمة بمناسبة شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الذي قدم التهنئة لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعيا العلي القدير أن يعيدها على القيادة الرشيدة بالصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخِدْمَات العامة برأس الخيمة والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، داعين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب ومديري الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة والمسؤولين.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.