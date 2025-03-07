"أبوظبي للتقاعد": سداد الاشتراكات شرط للحصول على شهادة "مسجّل لدى الصندوق"

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن شهادة "مسجّل لدى الصندوق" التي يوفرها للمؤمن عليهم لتقديمها إلى الجهات المختصة، متاحة لجميع المؤمن عليهم على "لوحة بيانات المتعامل" في منصة "تم" دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق للحصول عليها، موضحًا أن عدم تمكن البعض من تحميل الشهادة قد يكون نتيجة لتأخر جهات العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية عنه أو لأسباب إدارية أخرى.

ولفت الصندوق إلى أن عدم ظهور شهادة "مسجّل لدى الصندوق" في الملف الشخصي للمؤمن عليه يعود إلى حالتين رئيسيتين، الأولى هي تأخر جهة العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية لمدة شهرين أو أكثر، مما يؤدي إلى عدم إتاحة الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤمن عليه مراجعة جهة عمله لضمان تسوية الاشتراكات.

وأضاف أن الحالة الثانية، فتتعلق بالموظف الذي لديه معاملة طلب إنهاء خدمة جارية، حيث لن تظهر الشهادة إلا بعد استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتحديث وضعه المهني.

وشدد الصندوق على ضرورة متابعة المؤمن عليهم لحالة سداد الاشتراكات عنه بشكل دوري لضمان حفظ حقوقه وحقوق أسرته، لافتا إلى أن جميع شهادات "لمن يهمه الأمر" متاحة تلقائيًا للمؤمن عليهم عبر "لوحة بيانات المتعامل" في منصة "تم"، حيث يمكن الحصول عليها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب، وذلك من خلال الدخول إلى "محفظتي" على المنصة، ثم تحميل الشهادة المطلوبة.

وأكد الصندوق أن توفير هذه الشهادات عبر الخدمات الرقمية، يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول المتعاملين على الوثائق اللازمة بسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز تجربة المتعاملين.

ويواصل الصندوق تطوير خدماته لمواكبة احتياجات المؤمن عليهم، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المسجلين من القطاع الخاص، ويحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم رحلة المؤمن عليهم التقاعدية بسلاسة ومرونة.