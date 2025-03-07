الامارات | التعليم بالمدارس الحكومية يوم الجمعة... مراجعات وحصص متلفزة ودروس تفاعلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طبقت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، نظام التعلم عن بُعد اليوم، على الطلبة في مختلف حلقات التعليم، وذلك بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم، التي جعلت التعليم "حضوريا" في المدارس طوال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، بينما وجهت بالتعلم عن بعد أيام الجمعة خلال شهر رمضان الفضيل.

وبحسب عملية رصد "الإمارات اليوم" للميدان التربوي، ركزت المدارس الحكومية على تقديم محتوى المقررات وشرح ما تبقى من المناهج عبر المنصات الرقمية المعتمدة مثل منصة التعلم الذكي وتيمز.

دروس تفاعلية

وقالت إدارات مدرسية:" تم بث الحصص الدراسية عبر منصة "تيمز" وفق الجداول المعلنة مسبقًا، والتي وصلت إلى أيادي الطلبة وأولياء الأمور الأربعاء المنصرف، على أن تُرفع الدروس التفاعلية والأنشطة المصاحبة عبر بوابة التعلم الذكي (LMS)، لتمكين الطلاب من مراجعة المحتويات التعليمية، قبل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، للعام الجاري2024-2025 بوقت كافٍ، وبما ينسجم مع متطلبات التعلم الذاتي".

مراجعات شاملة

في المقابل، ركزت مدارس على إعداد مراجعات شاملة لطلاب المرحلة الثانية في المواد العلمية مثل الفيزياء المقرر عقده يوم الإثنين القادم، والكيمياء والرياضيات، عبر أكثر من 70 مقطعًا تعليميًا متلفزًا، تم تصميمها وفق الهياكل المعتمد لتلك المواد، إذ تغطي هذه المراجعات كافة المحاور العلمية الأساسية، بدءًا من المفاهيم النظرية وصولًا إلى التطبيقات العملية، لتعزيز الفهم العميق للمحتوى العلمي.

التزام الطلبة

أكدت إدارات المدارس على أهمية التزام الطلبة بالجداول الدراسية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة حضور جميع الحصص الافتراضية في مواعيدها المحددة، لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من المحتوى التعليمي. كما شددت على أن التفاعل النشط مع المعلمين وطرح الأسئلة يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التحصيل العلمي.

حضور افتراضي

دعت المدارس عبر إشعارات مستمرة منذ أمس الخميس، أولياء الأمور إلى ضرورة توجيه أبنائهم لمتابعة الحصص الدراسية عن بُعد، وحثهم على الالتزام بالحضور الافتراضي والتفاعل الإيجابي مع المعلمين، مؤكدة على الدور المحوري الذي يضطلع به أولياء الأمور في تحفيز أبنائهم على التعلم، معتبرين أن المراجعات المتاحة عبر الروابط الإلكترونية المعتمدة، تمثل فرصة ثمينة للطلاب لصقل معارفهم والتأكد من جاهزيتهم لخوض الامتحانات النهائية بثقة.

رمضان مع الأسرة

ويأتي تخصيص وزارة التربية والتعليم، يوم الجمعة من كل أسبوع ليكون التعلم عن بُعد لطلبة المدارس الحكومية خلال شهر رمضان، ضمن مبادرة «رمضان مع الأسرة»، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية ودعم القيم المجتمعية، مع حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مرنة، تسهم في تمكين الطلبة من متابعة دراستهم دون انقطاع، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التعليمية.