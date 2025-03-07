الجناح الوطني في إيطاليا يثمن إسهامات المرأة الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة عالميًا

ابوظبي - سيف اليزيد - ثمّن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، إسهامات المرأة الإماراتية ودورها البارز في ترسيخ مكانة الدولة عالميًا، وخاصة في المحافل الدولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وبهذه المناسبة، ستقدم الأستاذة الجامعية والمعمارية عزة أبوعلم في الجناح الوطني للدولة، معرض "على نار هادئة" الذي يقترح حلولاً معمارية لإنتاج الغذاء مصممة خصيصًا للبيئات الصحراوية، وذلك في المعرض الدولي التاسع عشر للهندسة المعمارية الذي سيقام خلال الفترة من 10 مايو إلى 23 نوفمبر 2025 في مدينة البندقية في إيطاليا.

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، إن تعيين الأستاذة الجامعية والمعمارية عزة أبوعلم قيمة فنية مشرفة على الجناح الوطني للدولة في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية في إيطاليا، يبرز أهمية دور المرأة الإماراتية في مجال العمارة والفنون.

وأضافت أن هذا الاحتفاء يأتي تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، وتأكيداً على أن المرأة نصف المجتمع، وأن دعمها أولوية لدى الجناح الوطني لدولة الإمارات وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدولة اهتماما لافتاً بالمرأة الإماراتية والمقيمة في مختلف المجالات، حيث تبرز إبداعاتها في الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وتتمثل رؤية الجناح الوطني لدولة الإمارات - بينالي البندقية، في تسليط الضوء على القصص غير المروية حول الفنون والعمارة من دولة الإمارات من خلال مشاركته في معارض الفنون والعمارة الدولية التي ينظمها بينالي البندقية.

وتزامناً مع المعارض الوطنية التي تقام في بينالي البندقية، يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات مع المجتمعات المحلية في الدولة في دعم نمو القطاعات الثقافية والإبداعية المحلية، وذلك من خلال "برنامج التدريب في البندقية" السنوي، بالإضافة إلى تنظيم برامج عامة وتوفير فرص عمل مهنية.

ويعتبر الجناح الوطني لدولة الإمارات مؤسسة مستقلة غير ربحية ، وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بدعم من وزارة الثقافة.