الامارات | برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد بقصر الوطن في أبوظبي، حيث اطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات العمل في المشاريع والبرامج الحكومية، وناقش عدداً من القرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعَي الصحة والتمكين الاجتماعي، إضافة إلى مستجدات تنفيذ السياسات وبرامج الإسكان الحكومي المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومتابعة نتائج وتوصيات لجنة حصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية والمشاريع الاتحادية في الدولة.

كما استعرض المجلس عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، والاستثمار والتعليم العالي وريادة الأعمال، إضافة إلى مناقشة التقارير الحكومية المتعلقة برفع كفاءة العمل الحكومي ونتائج سياسات سوق العمل بالدولة.