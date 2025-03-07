«الهلال الأحمر» توزع المير الرمضاني في المخيم الإماراتي الأردني

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان، إسلام أباد (وام)

استمراراً للنهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم يد العون والدعم للاجئين السوريين ممثلة بالذراع الإنساني (هيئة الهلال الأحمر الإماراتي)، بدأ فريق الإغاثة الإماراتي تنفيذ المشروع الرمضاني السنوي، بتوزيع المير الرمضاني على اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود، بالإضافة لتسليم عدد من الجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة لصالح الأسر المتعففة المسجلة لديها كما قام فريق الإغاثة الإماراتي في المخيم بتسليم الأسر المتعففة القاطنة في الخيم العشوائية القريبة من المخيم المير الرمضانية.

وأشرف على التوزيع نائب مدير فريق الإغاثة الإماراتي عبدالمحسن عبدالرحيم الحوسني، وعدد من أعضاء فريق الإغاثة الإماراتي.

وأوضح الحوسني أن فريق الإغاثة الإماراتي مستمر على نفس النهج في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء اللاجئين السوريين القاطنين في المخيم وللأسر المتعففة في المملكة عن طريق الجمعيات الخيرية، مبيناً أنه تم تسليم طرود المير الرمضاني للأسر القاطنة في المخيم والبالغ عددها نحو1200 عائلة حسب أعداد كل أسرة. وتراعي إدارة المخيم تخصيص محتويات الطرد الغذائي بحيث يحتوي على المواد الغذائية الأساسية للاستخدام وسد حاجياتهم اليومية طوال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، في إطار جهوده الإنسانية الرامية إلى دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، أطلق الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة إفطار صائم في إقليم السند بباكستان، استهدفت منطقتي كاتور وساكرو، حيث تم توزيع 250 طرداً غذائياً على الأسر المتعففة، لتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من حملة موسعة يواصل الهلال الأحمر تنفيذها، حيث سيتم توزيع المزيد من المساعدات الغذائية في أقاليم السند، بلوشستان، والبنجاب، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، تعزيزاً لقيم التضامن الإنساني، وتماشياً مع رسالة الهلال الأحمر في مد يد العون للمحتاجين حول العالم.