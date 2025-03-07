الامارات | رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى يبحثان تعزيز علاقات التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، إمكانات تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون، خصوصاً الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

ورحب سموّه، خلال اللقاء الذي جرى، أمس، بقصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس الضيف الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، والذي هنّأ سموّه بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكّد صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال اللقاء، حرص الإمارات على مواصلة بناء شراكات تنموية مع الدول الإفريقية، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها والعالم، وأكّد الجانبان حرصهما المشترك على دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإفريقيا الوسطى إلى الأمام بما يعود بالخير على البلدين، ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.

وشهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، أمس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خصوصاً في القطاعات الرئيسة.

وقّع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت بقصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب دولة الإمارات، وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى، باتريك أكولوزا.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى، في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة، لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة»، مشيراً سموّه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.

من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.

يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنة بالعام السابق، فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات، بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية، بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيّمة، مثل الذهب والألماس وغيرهما.

ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين، عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة، ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا. ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.

ويهدف البَلدان، من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة، وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات، ويُعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات، المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في عام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على عام 2023.

كما شهد صاحب السموّ رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، شملت مجالات حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية، إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.

محمد بن زايد:

نتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات الإمارات

وإفريقيا الوسطى، في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة.

فوستان آرشانج تواديرا:

نتطلع إلى أن تسهم اتفاقية الشراكة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإفريقيا الوسطى، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.

• 252 مليون دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإفريقيا الوسطى بنمو 75% عام 2024.