سقوط آسيويين بحوزتهما 184 كيلوجراماً مواد مخدرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ضبطت شرطة أبوظبي آسيويين، بحوزتهما 184 كيلوجراماً من مخدر الحشيش في عملية أطلقت عليها اسم «المخابئ السرية» شكلت ضربة قوية لتجار هذه السموم.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العصابة، التي يشرف عليها شخص آسيوي خارج الدولة، جرى خلالها استخدام أرقام الهواتف الدولية لنشر الدعايات بشكل عشوائي لترويج المواد المخدرة.

وذكر أنه ونتيجة لأعمال البحث والتحري تمكنت مديرية مكافحة المخدرات من الإطاحة بالمروجين الآسيويين متلبسين في إحدى إمارات الدولة وبحوزتهم الكمية المضبوطة على الرغم من احترافيتهم في تخبئتها بأسطوانات للرخام وتحديد مواقع متفرقة للتسليم «لوكيشنات» وتم إحالتهم للجهات القضائية لتوجه شرطة أبوظبي ضربة موجعة للمروجين وتجار المخدرات.

وأكد قدرة وإمكانات شرطة أبوظبي العالية باستخدام أفضل الطرق والوسائل الحديثة في مجابهة قضايا المخدرات، وكشف المخططات الإجرامية، وشل حركة الجُناة من التجار والمهربين والمروجين، وبالتالي تحقيق نجاحات متميزة في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة لتحصين المجتمع، مشيراً إلى إطلاق مبادرات مختلفة ركزت على التوعية الشاملة، استفاد منها أفراد المجتمع في المجالس والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية ومنشآت العمال وغيرها.

وأوضح أن هناك تنسيقا بين مديرية مكافحة المخدرات وجميع الأجهزة المعنية بالمكافحة في الدولة لملاحقة المتورطين في هذه القضايا محليًا ودوليًا بالتنسيق مع سلطات الدول التي يقيم بها تجار المخدرات الرئيسيون.

وناشد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الجمهور في حال وردته رسائل تروج للمواد المخدرة عدم التعامل معها نهائيًا وحظر الرقم والإبلاغ فورًا عبر التواصل مع أمان على الرقم 2626 800.