حاكم أم القيوين يتقبل تهاني رئيس المجلس الوطني الاتحادي بشهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم، بحلوب هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعا، راجين من العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.