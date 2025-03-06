رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى إمكانيات تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون خاصة الاقتصادي والتجاري والاستثماري والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ بالرئيس الضيف الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات والذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك .. متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء حرص الإمارات على مواصلة بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها والعالم.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإفريقيا الوسطى إلى الأمام بما يعود بالخير على البلدين ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة راشد الشامسي سفير الدولة لدى أفريقيا الوسطى.