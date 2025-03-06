اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد ينعى خليفة محمد الخلافي

0 نشر
0 تبليغ

حمدان بن محمد ينعى خليفة محمد الخلافي

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.. رجل من رجال دبي المخلصين الذين بذلوا جهوداً كبيرةً وأخلصوا في خدمة الوطن والمواطن، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا