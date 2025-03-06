الامارات | حمدان بن محمد ناعياً خليفة محمد الخلافي : رجل من رجال دبي المخلصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: "رحم الله خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي... رجل من رجال دبي المخلصين الذين بذلوا جهوداً كبيرةً وأخلصوا في خدمة الوطن والمواطن، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته... إنا لله وإنا إليه راجعون".