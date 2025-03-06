الامارات | مفاطر "بيت الخير" توزع أكثر من 56 ألف وجبة إفطار يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت خيم جمعية بيت الخير الرمضانية ونقاط التوزيع التي أقامتها لتقديم وجبات "إفطار صائم" إقبالاً من الصائمين وبشكل خاص العمال المقيمين حيث بلغ عدد الوجبات التي وزعتها المفاطر في اليوم الثالث 56 ألفا و500 وجبة إفطار مما يبشر بتحقيق الهدف الذي وضعته الجمعية لإفطاروهو 1,5 مليون صائم خلال شهر رمضان بما قد تصل قيمته إلى 17 مليون درهم .

وبلغ عدد نقاط ومواقع التوزيع 90 موقعاً منها 12 خيمة إفطار أقيمت 8 منها في دبي ومن ضمنها خيمة هور العنز التي تعد أكبر خيمة إفطار على مستوى دولة الإمارات وتتسع لـ5500 شخص بالإضافة إلى خيمتين في عجمان وخيمتين في رأس الخيمة و88 موقعا للتوزيع منها 66 موقعاً في دبي و8 في عجمان و6 في رأس الخيمة و5 في الشارقة و4 في الفجيرة وواحداً في أم القيوين.

وشهد توزيع الوجبات في اليوم الثالث توزيع 42 ألفا و735 وجبة إفطار في دبي و5,557 وجبة في عجمان 3400 وجبة في رأس الخيمة و2100 وجبة في الفجيرة و1708 وجبة في الشارقة و1000 وجبة في أم القيوين.