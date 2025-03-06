الامارات | محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى كريستيان شتوكر ، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشاراً اتحادياً لجمهورية النمسا.
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