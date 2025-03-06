"مهرجان رمضان الشارقة" يواصل فعالياته

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل مهرجان رمضان الشارقة 2025 بنسخته الـ 35 والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى31 مارس الجاري فعالياته المتنوعة محوّلاً الإمارة إلى وجهة استثنائية للاحتفالات الرمضانية التي تجمع بين التسوق والتراث والترفيه.

وشهدت مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة حركة نشطة وتوافد إليها المتسوقون للاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات.

وتميز المهرجان منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي بتنظيم مسابقات وفعاليات تراثية تعزز الأجواء الرمضانية من أبرزها فعاليات سوق اللية الرمضاني التي تشهد إقبالا لافتاً من الزوار وتخللها توزيع جوائز قيمة وجذب السوق زواره بمجموعة من المنتجات التراثية والمأكولات التقليدية والحرف اليدوية فيما حظيت ورش الأطفال التي تم تنظيمها في عدة مراكز تسوق بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم.

ويستمر المهرجان في تقديم فعالياته ومنها مسابقة "صغيرنا الشيف المبدع" التي تقام في مول 06 خلال الفترة من 11 إلى 12 مارس إلى جانب ما سيحفل به معرض ليالي رمضان في إكسبو الشارقة من الفعاليات الفنية والتراثية وعروض الأطعمة الشعبية الإماراتية فضلاً عن المسابقات والأنشطة التفاعلية.

وأكد جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة المنسق العام للمهرجان أن الحدث حقق هذا العام نقلة نوعية في العروض الترويجية وتجارب التسوق والترفيه ويواصل تقديم تجارب فريدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة و العروض المبتكرة التي تستخدم أحدث التقنيات الرقمية لخدمة المتسوقين.