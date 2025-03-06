الامارات | "التربية": منافذ الوزارة متاحة للمراجعين 5 ساعات يومياً في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تحديثات جديدة في خدمات معادلة الشهادات الدراسية، التي أصبحت متاحة بالكامل عبر القنوات الرقمية، في إطار جهودها لتصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل الإجراءات على الطلبة وأولياء الأمور.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة عبر قنواتها الرقمية الرسمية واطلعت عليه "الإمارات اليوم"، ستكون منافذ الخدمة متاحة لاستقبال المراجعين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، فيما سيكون الدوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:30 صباحًا.

تقديم الدعم

كما سيواصل مركز الاتصال تقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين يوميًا من الساعة 7:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، لضمان استمرارية تقديم الخدمات التعليمية بكفاءة عالية.

وفي خطوة تعكس التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة، تم إتاحة جميع خدمات معادلة الشهادات الدراسية إلكترونيًا لطلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، سواء كانت الشهادات صادرة من داخل الدولة أو خارجها.

طلبات المعادلة

وأصبح بإمكان الطلبة وأولياء الأمور تقديم طلبات المعادلة عبر تطبيق MOE UAE أو الموقع الإلكتروني moe.gov.ae، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، مع إمكانية التحقق من صحة المعادلة إلكترونيًا.

كما أعلنت الوزارة عن دمج خدمة التسجيل في المسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية مع خدمة تسجيل وقبول الطلبة في المدارس الحكومية، بهدف تقليل الخطوات الإدارية وتسهيل إجراءات القبول، مؤكدةً أن آخر موعد للتسجيل هو الجمعة 7 مارس 2025، وداعيةً الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية لإنجاز معاملاتهم بسهولة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الخدمات الرقمية، بما يواكب توجهات حكومة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي.