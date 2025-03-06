ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم هي 13.3 درجة مئوية على ضدنا (الفجيرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.