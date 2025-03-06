اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

0 نشر
0 تبليغ

ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم هي 13.3 درجة مئوية على ضدنا (الفجيرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا