الامارات | 7 ملايين وجبة يوفرها «بنك الإمارات للطعام» في «رمضان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أطلق البنك - إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - مبادرة «بالعطاء نجتمع»، لتوفير سبعة ملايين وجبة من فائض الطعام، وإيصالها إلى المستحقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال ثلاث مبادرات فرعية تضم «سلال النعم»، و«إفطار زعبيل»، و«فائض الخير»، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للطعام والحدّ من هدره وفقده.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «مبادرة (بالعطاء نجتمع) لتوزيع وجبات الطعام خلال شهر رمضان المبارك، مثال صادق على أن قيم الخير والإحسان والعطاء غير المحدود، جزء أصيل من قيم المجتمع الإماراتي، وتمثل دعوة إنسانية لأفراد المجتمع والمؤسسات والمساهمين لتعزيز أواصر الرحمة، والإسهام في تحسين حياة الملايين.

كما تجسد المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متكاملاً في مجال العمل الخيري والإنساني، وتعزيز ثقافة البذل والعطاء، وتحفيز أفراد المجتمع وأصحاب الأيادي البيضاء على الإسهامات المجتمعية الفعالة في الحملات الخيرية والإنسانية».

وأضاف: «بمتابعة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يواصل بنك الإمارات للطعام جهوده ونهجه في إدارة فائض الطعام، وجمعه وإيصاله إلى أكبر شريحة من مستحقيه حول العالم، وفق منظومة إنسانية مستدامة، تسعى إلى الحفاظ على استدامة الخير وإغاثة المحتاجين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، والحد من فقد الطعام وهدره الذي ينعكس على تحقيق أثر بيئي إيجابي».

من جهتها، قالت رئيسة الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف: «تهدف مبادرة (سلال النعم) إلى توزيع أكثر من 200 ألف وجبة يومياً خلال الشهر الفضيل داخل الدولة وخارجها، حيث ستُجمع تلك الوجبات على شكل تبرعات وطرود غذائية من شركاء البنك من محال البيع بالتجزئة، والمؤسسات الغذائية، وشركات ومصانع الأغذية، إلى جانب جمع فائض الطعام المطبوخ وغير المطبوخ من الفنادق والمطاعم والمتبرعين من الشركات والأفراد، وتوزيعها على المستفيدين بالتنسيق مع شركائه من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والخاصة».

وأشارت بن يعروف إلى أن بنك الإمارات للطعام سينظم مبادرة «إفطار زعبيل»، لتوفير وجبات إفطار لأكثر من 3000 عامل، تماشياً مع جهود البنك في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، واعترافاً وتقديراً لفئة العمال ودورهم في المجتمع.

وأوضحت أن المبادرة الرئيسة ستضم مبادرة «فائض الخير»، وهي تعاون استراتيجي بين بنك الإمارات للطعام و«قناة فتافيت» الفضائية، تهدف إلى إعادة استخدام فائض الطعام بطرق إبداعية ومستدامة، وقالت: «سيتم تنظيم وإعداد ست حلقات تلفزيونية بخمس لغات مختلفة (العربية والإنجليزية والأمهرية والإندونيسية والأوردية) لوصفات جديدة ومبتكرة عبر محتوى مرئي واحترافي، بمشاركة طهاة ومتطوعين وفئات متنوعة من خلفيات ثقافية متعددة، لضمان وصول الرسالة إلى أوسع شريحة ممكنة، وتحقيق تأثير مستدام في مجال الحد من الهدر الغذائي».

12 اتفاقية شراكة

يعزز بنك الإمارات للطعام، ضمن مستهدفات المبادرة، شراكاته الاستراتيجية الداعمة لأهدافه ورؤيته ونهج عمله الإنساني، وذلك من خلال 12 اتفاقية تعاون وشراكة ومذكرة تفاهم مع شركاء القطاع الحكومي والخاص، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الغذائية، والفنادق، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص.

ويعمل البنك وفق خطته الاستراتيجية 2023-2027 على تنفيذ مبادرات وحملات وأنشطة إنسانية، إضافة إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات شاملة لإدارة الفائض منه، ودعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية، من خلال الإسهام في تنفيذ مبادرات مشتركة مع جهات حكومية، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون مع بنوك الطعام الدولية، وشبكة بنوك الطعام العربية.