الامارات | بلدية دبي تطلق مبادرة «مياه آمنة لمجتمع صحي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، مبادرة «مياه آمنة لمجتمع صحي»، الرامية إلى تعزيز سلامة أنظمة المياه في منازل وفلل كبار المواطنين في 10 مناطق مختلفة بإمارة دبي، وذلك تزامناً مع إعلان العام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، الذي يجسّد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وترسيخاً لقيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة.

وقالت البلدية، في بيان صحافي، أمس: «تعكس المبادرة حرص بلدية دبي في تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع، على تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة وحماية أفراد المجتمع من المخاطر المحتملة، إضافة إلى بناء جسور تواصل فاعلة مع المجتمع، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية لتحقيق مستقبل أكثر أماناً واستدامة وجودة للحياة».

وأضافت: «تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 42 منزلاً وفيلا لكبار المواطنين، وذلك لتقييم سلامة أنظمة المياه المنزلية فيها وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي».

إلى جانب ذلك، تتضمن المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية بغرض التقييم الفني الهندسي والتخصصي لتلك الأنظمة، مع سحب عينات من المياه وتحليلها في مختبر دبي المركزي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وتدابير سريعة وفعّالة، بالتعاون مع بعض المؤسسات المتخصصة بمعالجة أنظمة المياه، كما سيتم تنفيذ ورش توعوية في مجالس دبي، وذلك لنشر الوعي حول أهمية سلامة وجَودة المياه ومدى تأثيرها في الصحة العامة.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، الدكتورة نسيم محمد رفيع، في بيان صحافي، أمس، إن هذه المبادرة تؤكد التزام بلدية دبي بضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، والوصول إلى مستويات متقدمة من الحماية والوقاية الاستباقية التي تعزز من جودة حياة الناس ورفاهيتهم، وتدعم بناء منظومة صحية مستدامة، مبديةً تطلعها إلى تحقيق أهداف هذه المبادرة ونشر الوعي حول أهمية جودة المياه على الصحة العامة وتقديم معلومات وإرشادات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز سلامة الأفراد والمجتمع بأسره.

وأشارت إلى أن الفحوص الدورية للمياه المنزلية تسهم في ضمان جَودة وسلامة المياه عبر التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والبكتيرية التي تؤثر في صحة المجتمع، ما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث أنظمة المياه.

وقال مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع، مهند سعيد، إن هذه المبادرة تأتي ضمن عام المجتمع 2025 وجهود هيئة تنمية المجتمع لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وضمان سلامتهم في مختلف الجوانب، حيث تشكل سلامة المياه في المنازل عاملاً أساسياً في الحفاظ على صحتهم وراحتهم اليومية، مشيراً إلى أن التعاون مع بلدية دبي يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكبار المواطنين من خلال إجراءات استباقية تضمن توافق أنظمة المياه المنزلية مع أعلى معايير الجودة، كما أن التوعية بدور الصيانة الدورية والتأكد من جودة المياه يسهمان في تعزيز الوقاية وتقليل المخاطر الصحية، ما ينعكس إيجاباً على حياة كبار المواطنين ورفاههم.

وحثت بلدية دبي أفراد المجتمع على تبني الممارسات المستدامة واتباع الإرشادات التي تحافظ على سلامة وجودة أنظمة المياه في المنازل من خلال تطهير وتنظيف الخزانات وجميع أنظمة المياه كل ستة أشهر على الأقل من قبل شركات معتمدة من البلدية، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة المياه لضمان كفاءتها ومنع تراكم الملوثات وتفريغ المياه الراكدة لتقليل فرص نمو البكتيريا وضمان سلامة وجَودة المياه.