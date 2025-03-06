الامارات | محمد بن راشد يعيّن نائباً لمُدير محاكم دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (12) لسنة 2025، بتعيين القاضي عمر محمد ميران، قاضي تمييز أوّل، نائباً لمُدير محاكم دبي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.