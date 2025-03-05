«مجلس حكماء المسلمين» يرحب بمخرجات القمة العربية بالقاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوصيات القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي استضافتها جمهورية مصر العربية وأكدت اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية.

وأعرب سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، في بيان صدر اليوم عن تأييد ودعم المجلس لما جاء في البيان الختامي للقمة من قراراتٍ تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربي، بل وقضية كل الدول والشعوب التواقة للسلام، ورفض كافة محاولات المساس بحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على استمرار وقف إطلاق النار بمرحلتيه الثانية والثالثة وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بما في ذلك محور صلاح الدين «فلادلفيا»، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشاد بتوصيات القمة الداعية إلى ضرورة العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده، ومطالبة الاحتلال بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًّا، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها، بالإضافة إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من كافة الأراضي السورية.

وأكد دعم مجلس حكماء المسلمين الكامل للجهود العربية والإسلامية الهادفة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا، بما يُسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.