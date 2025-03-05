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تحذير من شرطة أبوظبي

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تحذير من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الوقوع في حيل النصابين والمحتالين، وتناشدهم بعدم تتبع الروابط المشبوهة وعدم تصديق الصفحات الترويجية الوهمية وتحثهم على التوجه لأقرب مركز شرطة عند تعرضهم للاحتيال.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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