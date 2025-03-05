تحذير من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الوقوع في حيل النصابين والمحتالين، وتناشدهم بعدم تتبع الروابط المشبوهة وعدم تصديق الصفحات الترويجية الوهمية وتحثهم على التوجه لأقرب مركز شرطة عند تعرضهم للاحتيال.