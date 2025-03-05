الامارات | "بلدية دبي" و"تنمية المجتمع" تطلقان مبادرة للتأكد من سلامة أنظمة مياه منازل كبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع مبادرة "مياه آمنة لمجتمع صحي"، الرامية إلى تعزيز سلامة أنظمة المياه في منازل وفلل كبار المواطنين في 10 مناطق مختلفة بإمارة دبي، وذلك تزامناً مع إعلان العام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، والذي يُجسد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وترسيخاً لقيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة.

وتعكس المبادرة حرص بلدية دبي في تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع على تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع من المخاطر المحتملة، إضافةً إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع المجتمع مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية لتحقيق مستقبل أكثر أماناً واستدامةً وجَودةً للحياة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 42 منزلاً وفيلا لكبار المواطنين، وذلك لتقييم سلامة أنظمة المياه المنزلية فيها، وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجَودة وفق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي.

إلى جانب ذلك، تتضمن المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية بغرض التقييم الفني الهندسي والتخصصي لتلك الأنظمة مع سحب عينات من المياه وتحليلها في مختبر دبي المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وتدابير سريعة وفعّالة، بالتعاون مع بعض المؤسسات المتخصصة بمعالجة أنظمة المياه. كما ستنفذ ورش توعوية في مجالس دبي، وذلك لنشر الوعي حول أهمية سلامة وجَودة المياه ومدى تأثيرها على الصحة العامة.

توفير بيئة صحية وآمنة

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، الدكتورة نسيم محمد رفيع: "تؤكد هذه المبادرة التزام بلدية دبي بضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، والوصول إلى مستويات متقدمة من الحماية والوقاية الاستباقية التي تعزز من جَودة حياة الناس ورفاهيتهم، وتدعم بناء منظومة صحية مستدامة. نتطلع إلى تحقيق أهداف هذه المبادرة، ونشر الوعي حول أهمية جَودة المياه على الصحة العامة، وتقديم معلومات وإرشادات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز سلامة الأفراد والمجتمع بأسره".

وأشارت نسيم، إلى أن الفحوصات الدورية للمياه المنزلية تسهم في ضمان جَودة وسلامة المياه عبر التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والبكتيرية التي تؤثر على صحة المجتمع، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث أنظمة المياه.

من جهته، قال مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع، مهند سعيد: "تأتي هذه المبادرة ضمن عام المجتمع 2025 وجهود هيئة تنمية المجتمع لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وضمان سلامتهم في مختلف الجوانب، حيث تشكل سلامة المياه في المنازل عاملاً أساسياً في الحفاظ على صحتهم وراحتهم اليومية. ويعكس تعاوننا مع بلدية دبي التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكبار المواطنين، من خلال إجراءات استباقية تضمن توافق أنظمة المياه المنزلية مع أعلى معايير الجودة. كما أن التوعية بدور الصيانة الدورية والتأكد من جودة المياه تسهم في تعزيز الوقاية وتقليل المخاطر الصحية، ما ينعكس إيجاباً على حياة كبار المواطنين ورفاههم. ونؤمن بأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز البيئة الداعمة للمحافظة على صحة كبار المواطنين وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم".

ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع على تبني الممارسات المستدامة واتباع الإرشادات التي تحافظ على سلامة وجودة أنظمة المياه في المنازل، من خلال تطهير وتنظيف الخزانات وجميع أنظمة المياه كل ستة أشهر على الأقل من قبل شركات معتمدة من بلدية دبي، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة المياه لضمان كفاءتها ومنع تراكم الملوثات، وتفريغ المياه الراكدة لتقليل فرص نمو البكتيريا وضمان سلامة وجَودة المياه.