"الشارقة للتمكين الاجتماعي" توزع الزكاة والمير الرمضاني على أسر الأيتام

ابوظبي - سيف اليزيد - وزعت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي خلال حملتها الرمضانية "زكّ"، مبالغ الزكاة والمير الرمضاني "2 مليون درهم" على 1.167 أسرة مستحقة في مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها في المنطقة الوسطى والشرقية استفاد منها 2.710 أيتام.

وتهدف الحملة إلى تخفيف الأعباء المالية عن أسر الأيتام، وتوفير بيئة مستقرة تتيح لهم استقبال الشهر الفضيل بطمأنينة وراحة.

وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة إنه تم توزيع مبالغ الزكاة والمير الرمضاني بعد دراسة دقيقة لاحتياجات كل أسرة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأفضل صورة ممكنة حيث تم إيداع المبالغ مباشرة في حسابات الأسر المصرفية، كما تم تسليم بعض الأسر شيكات بالمبالغ المخصصة لهم وفقاً للمستوى المعيشي لكل أسرة وعدد أفرادها.

وتعد حملة "زكّ" من أهم الحملات الموسمية التي تطلقها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة من المشاريع الداعمة لأسر الأيتام لتخفيف العبء المادي عنهم وضمان حياة كريمة لهم بالإضافة إلى مشروع "فطّرهم" الذي يقدّم وجبات الإفطار طوال الشهر، ومشروع "عطية رمضان" الذي يقدم هدايا رمضانية للأسر الجديدة أو التي تواجه ظروفاً اجتماعية خاصة.

وتستمر حملة "زكّ" طوال الشهر الفضيل لتقديم الدعم لأسر الأيتام الفاقدين لأولياء أمورهم، تخفيفاً للأعباء المادية التي تثقل كاهل الأوصياء، مما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض معيشة الأيتام.