إسلامية الشارقة تفتتح مسجدين بالحمرية والسيوح

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد "الصحابي عبدالله بن عمرو بن حرام" في منطقة الحمرية، ومسجد "الحارث بن أنس" في مدينة الشارقة، حيث يتسع المسجدان لما يزيد على 1350 مصل من الرجال والنساء، وذلك ضمن خطة الدائرة الرمضانية، واستمراراً لجهودها المستمرة في توفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتم تشييد مسجد "الصحابي عبدالله بن عمرو بن حرام" بمنطقة الحمرية على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2750 مترًا مربعًا، تضم المصلى ومرافقه الخدمية بالإضافة إلى مكتبة عامة للقراءة ويتسع المسجد لـ 1000 مصل، منها 100 مخصصة لمصلى النساء.

وفي مدينة الشارقة، تم افتتاح مسجد "الحارث بن أنس" بمنطقة الموردة 1 في ضاحية السيوح، حيث تم تشييد المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2816 مترًا مربعًا، تشمل المصلى والمرافق الخدمية، ويتسع المسجد لـ 350 مصل، منها 50 مخصصة لمصلى النساء.

ويتميز المسجدان بتصميم معماري متميز يمزج بين فنون العمارة الإسلامية والطرز الحديثة، وقد تم تشييدهما على نفقة المحسنين.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن جهود دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة المستمرة لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز الأجواء الروحانية خلال الشهر الفضيل.