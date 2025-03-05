136 الفاً استفادوا من "سر بأمان" خلال 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - استفاد 136 الفًا من المتقدمين على رخصة قيادة المركبات في أبوظبي والعين والظفرة، من مبادرة "سر بأمان" بشرطة أبوظبي بأكثر من لغة خلال عام 2024 للتوعية بأضرار المخدرات ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، نجاح المبادرة في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، معززاً الوقاية من الوقوع في شرك هذه الآفة الصحية والاجتماعية الخطيرة.

وأشاد بالجهود والتعاون المشترك بين شرطة أبوظبي والشركاء والمؤسسات المجتمعية المعنية في تعزيز الوعي من مخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان عليها، ووقاية المجتمع من تداعياتها الخطيرة على الشباب خاصة، مساهمة في حماية الجميع وتحقيق الهدف الاسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان.

وأوضح العقيد محمد سليم العامري نائب مدير ادارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أن عدد المستفيدين من المبادرة خلال الفترة الماضية يعكس جهود شرطة أبوظبي في التوعية من آفة المخدرات، ويعزز وقاية المجتمع على مدار العام، على نحو يساهم في حماية الجميع من مخاطرها.