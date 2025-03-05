«فقرة مدفع الإفطار» من شرطة دبي تدعم «وقف الأب» طيلة شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طيلة أيام شهر رمضان الكريم، بالمساهمين في حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتكريم الآباء بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لتوفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويترجم احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين في حملة «وقف الأب»، التزام شرطة دبي بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، لاسيما الحملات الرمضانية السابقة، ما يكسب هذا الاحتفاء أهمية خاصة إذ يرتبط المدفع بروحانيات الشهر الفضيل، حيث يترقب الجميع صوته عند موعد الإفطار. وتسلط فقرة مدفع الإفطار وبصورة يومية الضوء على أحد المساهمين في الحملة بمليون درهم أو أكثر، عبر استعراض اسمه خلال البث المباشر للفقرة التي تذاع عبر سما دبي، وذلك بهدف تحفيز المجتمع أفراداً ومؤسسات على المساهمة في حملة «وقف الأب». وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع الشهر الفضيل، تجسد القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات في دعم المحتاجين، وهو من أعظم أشكال البذل والعطاء، الذي يعكس حس المسؤولية الاجتماعية، فهذا الوقف يفتح أبواب الأمل لكثير من المرضى المحتاجين. وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في نشر ثقافة العطاء، من خلال الاحتفاء بالمساهمين في حملة «وقف الأب»، وإظهار دورهم الإيجابي في ترسيخ التضامن والتكافل المجتمعي، معتبراً أن دعم حملة «وقف الأب» يأتي استمراراً للدور الإيجابي الذي لعبته القيادة العامة لشرطة دبي في نجاح حملات «وقف الأم» و«وقف المليار وجبة»، و«مليار وجبة» و «100 مليون وجبة». وتهدف حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري. وتواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسة هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (020340003518492868201 IBAN Number: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم. كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» «DubaiNow» تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» «Jood.ae».