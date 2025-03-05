افتتاح "سوق الأمنيات الرمضانية" لدعم الأطفال المرضى

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتحت مؤسسة "تحقيق أمنية" النسخة الجديدة من "سوق الأمنيات الرمضانية" الذي يستمر حتى الرابع من أبريل 2025، في مركز "مكاني الشامخة" التجاري.

و"سوق الأمنيات الرمضانية"، مبادرة خيرية تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة، حيث ستذهب جميع العائدات لدعم تحقيق أمنياتهم ومنحهم لحظات من الفرح والتفاؤل تُعزّز من روحهم المعنوية خلال رحلة علاجهم.ويضمّ تشكيلة واسعة من المنتجات التي تجمع بين الأصالة والحداثة وتلبّي مختلف الأذواق من مستلزمات شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.

كما يُسهم السوق في دعم الأسر الإماراتية المنتجة وتشجيع الحرفيين الصغار، مما يعكس قيم العطاء والتكاتف المجتمعي في الشهر الكريم.وأعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، عن بالغ امتنانه لإدارة مركز "مكاني الشامخة" على استضافتها لهذا الحدث الخيري، مؤكداً أن السوق لا يُعدّ فقط فرصة للتسوّق، بل هو مساحة تنبض بالإنسانية وتعكس جوهر العطاء في الشهر الكريم.

وعبر عن أمله بأن يُحقّق السوق أهدافه في دعم رسالة المؤسسة وإضاءة شمعة الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، داعيا الجميع إلى زيارته والمشاركة في هذا العمل النبيل.

من جهته قال هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لمكاني، إن استضافة " مكاني” لـ "سوق الأمنيات الرمضانية" هي فرصة ليكونوا جزءًا من مبادرة كريمة تهدف إلى إدخال السرور على قلوب الأطفال المرضى.