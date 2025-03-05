اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين نائب لمُدير محاكم دبي

0 نشر
0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين نائب لمُدير محاكم دبي 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين نائب لمُدير محاكم دبي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين نائب لمُدير محاكم دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2025

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (12) لسنة 2025، بتعيين القاضي عمر محمد ميران، قاضي تمييز أوّل، نائباً لمُدير محاكم دبي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements