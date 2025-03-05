الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين نائب لمُدير محاكم دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2025

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (12) لسنة 2025، بتعيين القاضي عمر محمد ميران، قاضي تمييز أوّل، نائباً لمُدير محاكم دبي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.