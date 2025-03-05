الامارات | 9 جهات مرشحة للفوز بـ «راية حمدان» عن 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائمة الجهات الحكومية التي وصلت إلى المرحلة النهائية في منافساتها على الجوائز الثلاث ضمن «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، وهي «راية حمدان»، و«أفضل مبادرة رائدة»، و«أفضل تجربة مدينة رقمية»، وذلك بعد تحقيقها أفضل النتائج في تطوير تجارب المتعاملين والارتقاء بنوعية وكفاءة الخدمات بمعايير عالمية وفق سياسة «خدمات 360»، بما يعزز ريادة دبي عالمياً في مجال ابتكار خدمات وتجارب ومبادرات حكومية تُشكل نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

وتأهل للمرحلة النهائية للمنافسة على «راية حمدان» تسع جهات حكومية من أصل 27 جهة متنافسة، عقب تحقيقها أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360، التي ترتكز على: توفير خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية، وتلبية توقعات المتعاملين واستباقها، وتعزيز الكفاءة الحكومية ضمن نهج الحكومة الواحدة.

وشملت قائمة الجهات الحكومية كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

نموذج عالمي

وأكّدت مدير إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إيمان السويدي، أن الحرص المستمر على تعزيز ريادة الخدمات في دبي ينطلق من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستدامة الابتكار والتطوير المستمرين لنموذج عالمي المستوى في تقديم تجارب استباقية ومتكاملة ومخصصة وسلسة.

وقالت السويدي: «لقد أحدث إطلاق سمو ولي عهد دبي (برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية) على مدى أكثر من عقد من الزمن، نقلة نوعية غير مسبوقة في تصميم وتطوير الخدمات والارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز موقع دبي في صدارة المدن الرائدة في مجال الخدمات الحكومية عالمية المستوى».

وأضافت: «يستمر (برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية) في دوره الداعم للجهات الحكومية، ومواكبة جهودها لتطبيق المعايير وتحقيق المستهدفات وفق نهج وأدوات موحدة، كما يساند الجهات في تطبيق رؤية خدمات 360 والمقاييس المؤهلة للفوز بـ(راية حمدان). شكراً لكل الجهات الحكومية التي شاركت، وتهانينا للجهات الحكومية والمبادرات والتجارب التي وصلت إلى المرحلة النهائية».

8 مبادرات مبتكرة

تغطي المبادرات الثماني موضوعات حيوية ومتنوّعة، وتشمل مبادرة «منتجي بلاس» من بلدية دبي، التي تعزز سلامة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة بيانات المنتجات وضمان مطابقتها للمعايير الدولية. ومبادرة «السفر الذكي» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، كحلّ مبتكر لإجراءات وتحديات مثل طوابير الانتظار، لتحسين تجربة المسافرين، ومبادرة «ترخيص السائقين» من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتسهيل إصدار رخص القيادة باستخدام التكنولوجيا، ما يقلل عدد الزيارات، ويخفض وقت الإنجاز.

كما تشمل مبادرة «وثيقة الإدخال الرقمية» من غرف دبي، وتُعنى بتحويل المستندات الورقية إلى وثائق رقمية، ما يبسط الخدمات دون الحاجة للحضور الشخصي، ويعزز الكفاءة، فضلاً عن مبادرة «التجارة الإلكترونية عبر الحدود» من جمارك دبي، وهي منصة رقمية لتوفير بيئة آمنة وفعالة للشركات العالمية، تبسّط عمليات الجمارك عبر التصريح الاستباقي والتخليص الآلي، مع تكامل سلس في سلسلة التوريد.

«الإسكان الذكي»

وتضم المبادرات أيضاً مبادرة «الإسكان الذكي» من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتي توفر تجربة سلسة عبر حلول استباقية، تغطي جميع المراحل من التملك إلى الصيانة وإعادة البناء، وتسهّل الوصول إلى الخدمات وتعزز كفاءتها، ومبادرة «دبي للتمكين» من هيئة تنمية المجتمع، وتُعنى بتمكين الفئات المستهدفة عبر التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، مع تسهيل صرف المنافع المالية للمستفيدين، إلى جانب مبادرة «سهولة ممارسة الأعمال» من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال إصدار رخصة دبي الموحدة وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وتحديث التشريعات.

المدينة الرقمية

أمّا التجارب الأربع المتنافسة على لقب «أفضل تجربة مدينة رقمية» من هيئة دبي الرقمية، والتي يقوم بتقييمها «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، فشملت كلاً من: تجربة «الحصول على أرض وتبادل المنح» التي تسهم في تمكين المواطنين من تخصيص وتبادل الأراضي رقمياً، من خلال منصة إلكترونية توفر الخدمات بكل شفافية ووضوح، فتسهل البحث وتبسط الإجراءات عن طريق التكامل مع جميع الجهات المعنية، وتجربة «قيادة مركبة كهربائية: الشاحن الأخضر» التي توفر تجربة رقمية متكاملة واستباقية لمستخدمي المركبات الكهربائية من خلال تكامل الجهات والشركاء منذ بدء مرحلة تسجيل المركبات إلى الاستخدام المستمر لها، ما يعزز التجربة والكفاءة التشغيلية، وتجربة «قيادة مركبة: نقل أو تجديد ملكية» التي توفر حلولاً رقمية شاملة لتبسيط إجراءات نقل وتسجيل المركبات، ما يعزز تجربة المتعامل ويقلل الحاجة إلى الزيارات الفعلية، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، وتجربة «رقمنة إجراءات حالات الوفاة: أحسن الله عزاءكم»، حيث تقوم هذه التجربة بالاهتمام بذوي المتوفين وتبسيط كل الإجراءات التي يمرون بها خلال مراحل الدفن وما بعد الدفن، من خلال تكامل الإجراءات والربط بين أنظمة الجهات المعنية بدبي.

دعم سياسة «خدمات 360»وإلى جانب ترسيخ ريادة دبي في الخدمات الحكومية المتكاملة عالمية المستوى، وإرساء نموذج عالمي يُحتذى به في هذا المجال الحيوي المؤثر في الحياة اليومية لأفراد ومجتمع الإمارة، يدعم «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» بمنافساته ومبادراته تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، وفي مقدمتها تحقيق نسبة 100% من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90% من الخدمات المتكاملة، و90% من تقديم الخدمات دون حضور شخصي للمتعاملين.

5 محاور لتقييم الجهات

شهدت مشاركات الجهات الحكومية الـ27 تقييمات شاملة من قبل الخبراء الدوليين ضمن البرنامج، وفقاً لخمسة محاور رئيسة هي: النتائج والأثر المحقق، العمل بنهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.