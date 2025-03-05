الامارات | «الاتحادية العليا»: رفض الطعون المقدمة من المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة الثامن من أبريل المقبل.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات، بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل، والتأجيل إلى جلسة الثامن من أبريل المقبل للنظر في الطعن.