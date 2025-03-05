الامارات | رئيس الدولة يعيّن مديراً لـ «الاتحادية للموارد البشرية» ووكيلاً لوزارة الرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن ترقية فيصل سعيد عبيد المهيري، وتعيينه في منصب مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

شغل فيصل المهيري عدداً من المناصب القيادية في مجال الموارد البشرية وتمكين المواهب والكوادر الوطنية، في عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، منها منصب المدير التنفيذي للعمليات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الموارد البشرية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى منصب المدير التنفيذي للتطوير الوظيفي في مؤسسة الإمارات للاتصالات.

وعمل فيصل سعيد عبيد المهيري على تطوير مشاريع وبرامج مؤسسية في مجال الموارد البشرية والتمكين المؤسسي، وهو حاصل على درجة الماجستير في النظم الهندسية ودرجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأميركية في الشارقة.

كما أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم مبارك راشد الهاجري وكيلاً لوزارة الرياضة.

شغل الهاجري عدداً من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وشارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها: مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وعدد من اللجان الوطنية في كرة القدم، ويحمل الهاجري درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في مجال الدراسات الدولية.