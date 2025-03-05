الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير جمهورية اليونان، أنطونيس أليكساندريدس، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لجمهورية اليونان لدى الدولة.

وقلّدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفير أنطونيس أليكساندريدس الوسام، مثنيةً على دوره خلال فترة عمله في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في جميع المجالات، وأعربت عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبر أنطونيس أليكساندريدس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بإنجازات دولة الإمارات، وبالتقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لما وجده من دعم وتعاون خلال فترة عمله، ما كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته سفيراً لبلاده لدى الدولة.