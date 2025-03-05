الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر. وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأحمد راشد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وعبيد حمد الزعابي، مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان.

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بشهر رمضان الكريم. وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي. كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، الذين توافدوا على قصر سموه مساء أمس لتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، الذي قدم لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة، داعياً العلي القدير أن يمنّ على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ووفد من دار القضاء ووفد من مسرح أم القيوين الوطني ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ورؤساء ومديري البنوك والشركات العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ولشعب الإمارات الرقي والتقدم.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.