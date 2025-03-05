«أقبل رمضان» في «التنمية الأسرية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

مؤسسة التنمية الأسرية وضمن خدمات مكتبة زايد الإنسانية، أطلقت مجموعة من الورش والفعاليات بهدف تعزيز الانتماء الوطني، وتنمية المهارات الحياتية والثقافية والدينية بين أفراد الأسرة والمجتمع.

تضمنت الفعاليات ورشة فنية بعنوان«أقبل رمضان» بمناسبة شهر رمضان المبارك، تهدف إلى تزويد أفراد الأسرة بالمهارات الإبداعية، التي تعزّز أجواء البهجة والسعادة في المنزل، وتوفّر الفرص لنقل المعارف بين أفراد الأسرة وقضاء وقت نوعي ذي أثر، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً، حيث شارك فيها أكثر من 20 فرداً من كبار المواطنين والشباب والأطفال.

وقالت موزة شطيط، عضو مكتبة زايد الإنسانية والمنفذة لورشة «أقبل رمضان»: إن المشاركات أبدعن في تزيين القطع الخزفية بأنماط مستوحاة من الزخارف الإسلامية والتصاميم الرمضانية المميزة، حيث أعربت المشاركات عن سعادتهن بحضور هذه الورشة الفنية، وتعلم مهارة جديدة يمكنهن مشاركتها مع أفراد أسرهن، بالإضافة إلى تزيين المنزل استعداداً لشهر رمضان الكريم.

كما يقدم حمد الحرسوسي، عضو مكتبة زايد الإنسانية، فعاليات «مهن من بلادي»، وهي سلسلة من الورش تهدف إلى تعريف الأطفال والشباب بالمهن الإماراتية القديمة، والتعرف على كيفية ارتباط هذه المهن بالعادات والتقاليد المتوارثة في الدولة.

كما تسلّط الورش الضوء على حياة الأجداد، والتحديات الحياتية التي كانوا يواجهونها.

وذكر الحرسوسي أن المهن التي مارسها أهل الإمارات قديماً تتنوع بحسب المنطقة أو المدينة، منها المهن البرية والبحرية والجبلية والساحلية، مثل الصيد بالصقور، ورعي الغنم، والغوص، وصيد الأسماك، والعسّال، مستعرضاً الأمثلة الشعبية التي تتميز بها كل منطقة في الإمارات، والتي يرددها الأجداد يومياً وتتميز بارتباطها بالمهن التي كانوا يمارسونها.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال مكتبة زايد الإنسانية إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال والشباب، والمحافظة على منظومة القيم والمبادئ الإماراتية، والهوية الوطنية والدينية. كما تهدف إلى توفير بيئة تعزّز الثقافة المجتمعية، ومفهوم وقيمة القراءة.

وتقدم المكتبة في الأيام المقبلة فعاليات مثل «مجلس رفقة كتاب»، و«التخطيط للقراءة الأسرية»، و«مبادرة مجتمع قراءة»، و«زاوية قراءة الخاصة بموظفي المؤسسة».

كما نفذت المكتبة خلال الربع الأول من عام 2025 ورشاً مثل «مهارات الكتابة الإبداعية»، و«نادي القراءة الأسرية»، و«ذاكرة قوية وعقل مبدع»، بالإضافة إلى جلسات قراءة للأطفال، والمشاركة في الورش الثقافية والتفاعلية ضمن ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة.