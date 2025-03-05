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الامارات | منصور بن زايد يهنئ محمد بن راشد لاختياره "شخصية جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم 2025"

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن زايد يهنئ محمد بن راشد لاختياره "شخصية جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم 2025" 1/2
  • الامارات | منصور بن زايد يهنئ محمد بن راشد لاختياره "شخصية جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم 2025" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،  لاختياره "شخصية جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم 2025".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "أهنئ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريمه من قِبل صاحب السمو رئيس الدولة لاختياره "شخصية جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم 2025"، تقديراً لجهوده المخلصة في العناية بكتاب الله ودعم أهله، ودوره في تعزيز القيم الإنسانية الحضارية المستمدة من القرآن الكريم محلياً وعالمياً."

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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